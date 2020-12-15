Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

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15 декабря 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, которым предлагается считать публичным оскорблением не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете.

Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность. Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», – говорится в проекте закона.

«Тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное», – отметил автор законопроекта Александр Хинштейн.