ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Фото: сайт ГД

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, которым предлагается считать публичным оскорблением не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете.

Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность. Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», – говорится в проекте закона.

«Тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное», – отметил автор законопроекта Александр Хинштейн.

ДВа

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью