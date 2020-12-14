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В России могут ужесточить наказание за клевету в интернете

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России могут ужесточить наказание за клевету в интернете
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.

Предлагается за подобное нарушение назначать штраф до 1 миллиона рублей либо лишать свободы до двух лет.

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить публикации в Интернете о людях в погонах.

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