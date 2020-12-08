В России могут запретить публикации в Интернете о людях в погонах
8 декабря 2020, 18:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Госдуму внесен законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.
В пояснительной записке указано, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность в связи с их служебной деятельностью.
Вместе с тем, уточняют авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни силовиков, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».
Ранее сообщалось, что эксперты выявили школьные сообщества, срывающие дистанционные уроки.
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