Эксперты выявили школьные сообщества, срывающие дистанционные уроки

4 декабря 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили сообщества в мессенджерах и соцсетях, которые школьники из России, Украины и стран СНГ создали для срыва дистанционных уроков.
Школьникам предоставляются имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Далее после входа на урок хулиганы срывают урока. Такие действия совершались в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и других регионах.
Эксперты предупредили родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство может привести к неблагоприятным последствиям.
Ранее сообщалось, что борщ и пицца названы самыми любимыми блюдами из школьного меню.
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