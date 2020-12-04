Эксперты выявили школьные сообщества, срывающие дистанционные уроки

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили сообщества в мессенджерах и соцсетях, которые школьники из России, Украины и стран СНГ создали для срыва дистанционных уроков.

Школьникам предоставляются имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Далее после входа на урок хулиганы срывают урока. Такие действия совершались в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и других регионах.

Эксперты предупредили родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство может привести к неблагоприятным последствиям.

Ранее сообщалось, что борщ и пицца названы самыми любимыми блюдами из школьного меню.