Борщ и пицца названы самыми любимыми блюдами из школьного меню
2 декабря 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]
Минпросвещения РФ представило результаты опроса о том, какие блюда из школьного меню больше всего предпочитают учащиеся.
В тройке лидеров оказались борщ, пицца и котлеты – каждое из этих блюд отметило в числе наиболее вкусных около 20% опрошенных. За ними следуют макароны, сосиски и тушеная капуста. Непопулярным блюдом названа уха.
В опросе, проходившем в том числе и на площадках социальных сетей, приняли участие свыше 3,5 тысячи школьников из 64 регионов России.
Ранее в Минпросвещения заявили, что не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
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