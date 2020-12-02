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Борщ и пицца названы самыми любимыми блюдами из школьного меню

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Борщ и пицца названы самыми любимыми блюдами из школьного меню
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Минпросвещения РФ представило результаты опроса о том, какие блюда из школьного меню больше всего предпочитают учащиеся.

В тройке лидеров оказались борщ, пицца и котлеты – каждое из этих блюд отметило в числе наиболее вкусных около 20% опрошенных. За ними следуют макароны, сосиски и тушеная капуста. Непопулярным блюдом названа уха.

В опросе, проходившем в том числе и на площадках социальных сетей, приняли участие свыше 3,5 тысячи школьников из 64 регионов России.

Ранее в Минпросвещения заявили, что не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.

ДВа

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