В Минпросвещения не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса

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23 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Минпросвещения

Отмена Единого госэкзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Рособрнадзоре, в свою очередь, сообщили, что перенесли сроки итогового сочинения в 11-х классах – оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года, его сдача является допуском к ЕГЭ. В ведомстве также добавили, что досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.

Ранее сообщалось, что Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой.