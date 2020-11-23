В Минпросвещения не собираются отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса
23 ноября 2020, 15:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Отмена Единого госэкзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В Рособрнадзоре, в свою очередь, сообщили, что перенесли сроки итогового сочинения в 11-х классах – оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года, его сдача является допуском к ЕГЭ. В ведомстве также добавили, что досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.
Ранее сообщалось, что Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой.
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