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Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой
Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в российских школах управляемая. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что в настоящее время на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений, и добавил, что для снижения заболеваемости многие регионы продлевают осенние каникулы.

«Регионы принимают решения исходя из той ситуации, которая сложилась именно у них, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей», – сказал министр.

Кравцов добавил, что в Минпросвещения предусмотрена возможность корректировки учебных программ, переноса тех или иных тем на другую четверть.

Ранее Кравцов заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.

ДВа

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