Кравцов заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку

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23 октября 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

По его словам, дистанционное обучение не носит массового характера, и ведомство не планирует полного перевода школ на такой формат.

Кравцов еще раз подчеркнул, что «никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения». Министр добавил, что дистанционное обучение в школах может вводиться по ряду объективных причин, в том числе если класс или школа ушли на карантин.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.