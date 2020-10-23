Кравцов заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку
23 октября 2020, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.
По его словам, дистанционное обучение не носит массового характера, и ведомство не планирует полного перевода школ на такой формат.
Кравцов еще раз подчеркнул, что «никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения». Министр добавил, что дистанционное обучение в школах может вводиться по ряду объективных причин, в том числе если класс или школа ушли на карантин.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.
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