Губернатор Владимир Владимиров проверяет сообщение мужчины о выдаче кукол вместо детей в роддоме в Ставрополе

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11 февраля 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

В. Владимиров, фото из соцсети

Губернатор Ставропольского края Владимр Владимиров сообщил, что начал лично разбираться в ситуации с полученным видео, снятым якобы на кладбище в Дагестане.

На видео мужчина, рассказывает, что он отец, приехавший хоронить своих умерших новорожденных детей-близнецов, которых его супруга якобы родила в новом перинатальном центре в Ставрополе.



По словам уроженца Дагестана, вместо тел он привез двух кукол, завернутых в саван. Их якобы отдали вместо тел детей в роддоме. По словам Владимирова, "уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу с указанием данных роженицы". Проверены все базы полицией и следователями. Такая женщина в клинику не поступала.

Владимиров отметил, что "ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям".

"В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно – никогда", - написал глава региона в Инстаграм.

Также Владимиров отметил, что "в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой – после соответствующего исследования, при такой передаче у родных есть возможность увидеть тело".

ВИДЕО, как мужчина показал кукол на кладбище попало в сеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)