МВД: Житель Дагестана заявил, что его умерших детей-близнецов в больнице заменили куклами

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11 февраля 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Житель Дагестана Дауд Даудов рассказал, как на кладбище заметил, что в больнице вместо его якобы умерших детей-близнецов ему выдали кукол. В аккаунтах МВД Дагестана в соцсетях размещена видеозапись рассказа мужчины.

«Отец не только охотно рассказал об инциденте но и выразил надежду на то, что резонанс поможет скорее разобраться в этой запутанной истории», — говорится в видео.

По словам Даудова, его жена в ночь со 2 на 3 февраля родила двоих детей. Новорожденные были здоровыми. Но мама двойняшек после родов попала в реанимацию. Женщину выписали 7 февраля. Малышей молодой маме ненадолго принесли на следующий день после выписки. В ночь с 8 на 9 февраля врачи констатировали смерть новорожденных от кровоизлияния в мозг на фоне аневризмы.

Дауд Даудов выдвинул версию, что врачи заменили его детей на кукол, отдали их матери завернутыми в саван и отправили ее домой. Детей решили похоронить в родовом селении.

Во время похорон брат Даудова сказал, что для соблюдения всех традиций нужно открыть лица покойных. Когда мужчина это сделал, он увидел завернутых в саваны кукол, - сообщает URA.RU.

В видео с похорон говорится, что двойняшки родились в Ставрополе, в перинатальном центре №1. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял дело под личный контроль.

В Минздраве региона опровергли информацию об инциденте, передает ТАСС. В ведомстве опровергли поступление в клинику супруги Даудова.