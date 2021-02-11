Нилов считает, что в вопросе пенсий может разобраться только глава государства

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2021, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Ярослав Нилов. Фото: сайт ГД РФ

Депутаты Госдумы рассчитывают услышать в послании президента Федеральному собранию решение проблемы индексации пенсий работающих пенсионеров.

Парламентарии считают, что это резонансный вопрос, с которым сегодня может разобраться только глава государства, уже обративший внимание на проблему.

«Я убежден, что прозвучат вопросы, связанные с социальной сферой, которая будет приоритетной. Уверен, что будет оглашено решение, связанное с возвратом пенсий работающим пенсионерам», - заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что, как показывает практика, решение таких принципиальных вопросов, как обеспечение горячим питанием школьников, выплаты семьям с детьми в возрасте от полутора лет и старше, предлагались разными инициаторами, но утверждались именно в послании президента.

Ранее депутат Миронов назвал три способа увеличить российские пенсии.