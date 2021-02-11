Депутат Федоров предлагает выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев
11 февраля 2021, 07:04[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил главе МВД России письмо, в котором предложил выдворять за пределы России иностранцев, задержанных на несанкционированных акциях.
Парламентарий отмечает, что на недавних акциях в Москве среди задержанных были и иностранцы, которые, по его словам, пытаются незаконными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, сообщает RT.
Фёдоров, помимо соответствующего административного наказания, предлагает ввести в практику выдворение таких лиц за пределы Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству, выдворенные иностранцы не имеют возможности вернуться в Россию в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что Госдума внесла поправки в законодательство о митингах.
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