Депутат Федоров предлагает выдворять задержанных на несанкционированных акциях иностранцев

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11 февраля 2021, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил главе МВД России письмо, в котором предложил выдворять за пределы России иностранцев, задержанных на несанкционированных акциях.

Парламентарий отмечает, что на недавних акциях в Москве среди задержанных были и иностранцы, которые, по его словам, пытаются незаконными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, сообщает RT.

Фёдоров, помимо соответствующего административного наказания, предлагает ввести в практику выдворение таких лиц за пределы Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, выдворенные иностранцы не имеют возможности вернуться в Россию в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Госдума внесла поправки в законодательство о митингах.