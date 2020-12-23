Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума внесла поправки в законодательство о митингах, которые предусматривают запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

Законом также определяется порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, а также порядок расходования таких пожертвований. В частности, для мероприятий с участием более 500 человек средства должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке.

Также уточняется порядок участия журналистов в публичном мероприятии. Освещая событие, журналист не вправе одновременно быть распорядителем мероприятия, собирать подписи, участвовать в принятии решений и скрывать «отличительный знак представителя СМИ», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что соцсети обязали блокировать противоправный контент.