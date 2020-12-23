Соцсети обязали блокировать противоправный контент

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий соцсети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Закон предусматривает особенности распространения информации в социальной сети и вводит понятие владельца социальной сети в интернете.

Вводится обязанность не допускать использование соцсети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, в том числе экстремистских материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости или содержащих нецензурную брань.

Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что законопроект о блокировке соцсетями запрещенного контента не содержит санкций.