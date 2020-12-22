Хинштейн заявил, что законопроект о блокировке соцсетями запрещенного контента не содержит санкций
22 декабря 2020, 20:39[ «Аргументы Недели» ]
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект об обязанности владельцев соцсетей блокировать противозаконный контент.
По словам главы профильного думского комитета Александра Хинштейна, это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента.
«Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», – отметил Хинштейн.
Парламентарий также отметил предусмотренное поправкой право обжаловать решение соцсети пользователями, чьи страницы в ней заблокировали.
Ранее сообщалось, что социальную рекламу в интернете предлагают узаконить.
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