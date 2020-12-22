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Хинштейн заявил, что законопроект о блокировке соцсетями запрещенного контента не содержит санкций

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Хинштейн заявил, что законопроект о блокировке соцсетями запрещенного контента не содержит санкций
Александр Хинштейн. Фото: сайт ГД

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект об обязанности владельцев соцсетей блокировать противозаконный контент.

По словам главы профильного думского комитета Александра Хинштейна, это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента.

«Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», – отметил Хинштейн.

Парламентарий также отметил предусмотренное поправкой право обжаловать решение соцсети пользователями, чьи страницы в ней заблокировали.

Ранее сообщалось, что социальную рекламу в интернете предлагают узаконить.

ДВа

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