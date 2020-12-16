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Аргументы Недели Общество 13+

Социальную рекламу в интернете предлагают узаконить

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Социальную рекламу в интернете предлагают узаконить
Фото: сайт ГД

В Госдуме обсудили роль общественно значимых проектов и значение соцрекламы для их продвижения. В итоге принято решение о разработке законопроекта, регламентирующего социальную рекламу в интернете.

«Мы живем в изменившейся реальности, которая заставляет нас совершенствовать существующее законодательство, адаптировать его к современным реалиям», – считает председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он также отметил, что сегодня существует высокий общественный запрос на социальную активность, а пандемия только усилила существовавший ранее социальный запрос.

«Сегодня, когда аудитория Рунета превышает 90 млн человек, невозможно не учитывать его роль в коммуникации с гражданами, его долю в общем информационном пространстве. Назрела необходимость устранения правовых пробелов в сфере регулирования распространения социальной рекламы в Сети», – добавил Хинштейн.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

ДВа

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