Социальную рекламу в интернете предлагают узаконить

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуме обсудили роль общественно значимых проектов и значение соцрекламы для их продвижения. В итоге принято решение о разработке законопроекта, регламентирующего социальную рекламу в интернете.

«Мы живем в изменившейся реальности, которая заставляет нас совершенствовать существующее законодательство, адаптировать его к современным реалиям», – считает председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он также отметил, что сегодня существует высокий общественный запрос на социальную активность, а пандемия только усилила существовавший ранее социальный запрос.

«Сегодня, когда аудитория Рунета превышает 90 млн человек, невозможно не учитывать его роль в коммуникации с гражданами, его долю в общем информационном пространстве. Назрела необходимость устранения правовых пробелов в сфере регулирования распространения социальной рекламы в Сети», – добавил Хинштейн.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.