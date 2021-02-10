Эпидемиолог Пшеничная оценила вероятность возникновения третьей волны COVID-19 в России

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10 февраля 2021, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

жительница Москвы в маске, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в среду, 10 февраля, оценила вероятность возникновения третьей волны коронавируса в России.

В рамках семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" Наталья Пшеничная уточнила, что весной из-за высокой влажности и невысокой, однако плюсовой температуры в стране возможно увеличение числа случаев заражения COVID-19.

Именно поэтому, по мнению эпидемиолога гражданам Российской Федерации "расслабляться пока не стоит".