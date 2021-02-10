Эпидемиолог Горелов рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

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10 февраля 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рентген легких, pixabay.com

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на маленьких детей.

В рамках семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика" Александр Горелов отметил, что только в 2019 году пневмония привела к смерти около одного миллиона детей.

Эпидемиолог уточнил, что в группу риска входят дети до пяти лет, наиболее опасный период – до двухлетнего возраста. Также пневмония угрожает женщинам в третьем триместре беременности.

Горелов подчеркнул, что у маленьких детей преобладает вирусная этиология пневмонии, а у тех, кому больше пяти лет, на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии.