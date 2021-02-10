Почему у России не получается стать социальным государством

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Неверно сводить роль социального государства к «собесу», к поддержке лишь «сирых и убогих» – государство влияет на благосостояние граждан всесторонне.



ВОЗ указывает на предельную долю оплаты медицинских услуг из карманов граждан – не более 20% (у нас – свыше 40%). А пенсия, согласно Международной организации труда, должна составлять не меньше 40% от предшествующего дохода гражданина (у нас – около 30%). Государство не только устанавливает МРОТ не ниже прожиточного

минимума, но и способствует тому, чтобы росла рентабельность производства,

и, следовательно, работодатель имел возможность платить работникам достойную

зарплату. С этой целью социальное государство грамотно защищает свой внутренний рынок, вынуждает банки выдавать предприятиям кредиты под адекватный процент, а так называемые естественные монополии – устанавливать на свои услуги адекватные тарифы.

Ничего из перечисленного наше государство не делает.



Что же касается непосредственно социальной политики, то мы уходим от социального государства всё дальше. Всё сильнее коммерциализируются здравоохранение и образование, а также социальное обслуживание. Постсоветская Россия хоть и провозгласила себя в качестве социального государства, она не только не продвинулась в деле его строительства по сравнению с дореформенным периодом, но и демонстрирует явный регресс по отношению к ранее достигнутым рубежам. Налицо негодность социально-экономической модели, которая реализуется на протяжении 30 лет и ведёт к демонтажу ранее выстроенных несущих конструкций.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



