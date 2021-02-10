Акция КПРФ не согласована властями Москвы

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10 февраля 2021, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

митинг КПРФ, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Москвы не согласовали акцию КПРФ, которая должна была пройти в столице 23 февраля, в День защитника Отечества. Коммунисты собирались провести в столице шествие и закончить его митингом на одной из площадей.

Как отметили в мэрии Москвы, массовое мероприятие пока не может быть проведено в городе из-за коронавирусных ограничений.

Ранее Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что КПРФ будет массово подавать заявки на митинги и демонстрации в российских регионах и пытаться их согласовать с учетом всех ограничений, действующих из-за коронавируса.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов анонсировал 23 февраля, в День защитника Отечества, всероссийскую акцию протеста.