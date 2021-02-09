Геннадий Зюганов пообещал поднять всю страну: «Власть ошалела от давления грязной навальнятины»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме, заявил, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины, что решила задержать депутата Николая Бондаренко».

«Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», - обратился Зюганов к правящей партии. Кроме того, лидер коммунистов анонсировал 23 февраля, в День защитника Отечества, всероссийскую акцию протеста.

«КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития! В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного левопатриотического фронта», — говорится на странице Зюганова в Twitter. Странно, но у товарища Зюганова даже нет сомнений, что власть объявит митинг несанкционированным.