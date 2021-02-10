Жителей Москвы призвали в четверг пересесть на общественный транспорт
10 февраля 2021, 17:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Московских автомобилистов в грядущий четверг, 11 февраля, призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Неблагоприятные погодные условия приведут к ухудшению дорожной ситуации.
Синоптики ранее сообщили, что во второй половине дня завтра начнется снегопад, который продлится несколько суток. Предполагается, что за это время выпадет около 25-30 миллиметров осадков. Кроме того, на дорогах возникнут накаты, гололедица, налипание снега, также ожидается снижение видимости.
Автовладельцев просят по возможности пользоваться общественным транспортом и планировать поездки заранее.
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