Борис Титов предложил «амнистию» на год киоскам и ларькам
10 февраля 2021, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти должны объявить "амнистию" нестационарных торговых точек – различных киосков, ларьков, введя годовой мораторий на их демонтаж, считает уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.
По его мнению, нельзя удалять киоски под предлогом, что надо обустраивать дороги, территории и тому подобное, хотя истинной причиной является передел рынка. Владельцы таких законных торговых мест обязательно должны получить компенсационные места, если перенос действительно необходим. Титов привел в пример Челябинск, в котором так делали в прошлом году.
Он также предложил продлить договоры всем законным владельцам киосков, пояснив, что сейчас это право есть только у тех, кто заключал договоры аренды, но не размещения.
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