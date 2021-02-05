Титов считает, что сейчас рано говорить об отмене индивидуального предпринимательства

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5 февраля 2021, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Борис Титов. Фото: сайт Кремля

Самую популярную в России форму собственности - индивидуальный предприниматель (ИП) ликвидировать ее просто так невозможно, даже с учетом некоторой нелогичности этой формы бизнеса.

Об этом уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, комментируя идею экспертами Института экономики роста им. Столыпина отменить ИП.

«Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. В компаниях - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», - сказал бизнес-омбудсмен.

Тем не менее, по словам Титова, кроме экономических и социальных интересов развития «есть еще люди», поэтому надо «находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути.

Ранее бизнес-омбудсмен призвал регулировать цены не только «декретными» методами.