Бизнес-омбудсмен призвал регулировать цены не только «декретными» методами
26 января 2021, 17:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что не стоит регулировать цены только «декретными» методами.
По его словам, интерес налоговых органов к социально значимым продуктам питания трактуется в первую очередь как усиление контроля. Титов, тем не менее, считает, что на эту тенденцию стоит смотреть шире.
«Чем более полными и правдивыми данными располагает государство, тем больше шансов на то, что госуправление станет по-настоящему стратегическим», - сказал бизнес-омбудсмен.
Ранее сообщалось, что в Счетной палате видят риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен.
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