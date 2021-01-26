Бизнес-омбудсмен призвал регулировать цены не только «декретными» методами

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 января 2021, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Борис Титов. Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что не стоит регулировать цены только «декретными» методами.

По его словам, интерес налоговых органов к социально значимым продуктам питания трактуется в первую очередь как усиление контроля. Титов, тем не менее, считает, что на эту тенденцию стоит смотреть шире.

«Чем более полными и правдивыми данными располагает государство, тем больше шансов на то, что госуправление станет по-настоящему стратегическим», - сказал бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Счетной палате видят риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен.