В Счетной палате видят риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен

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25 января 2021, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Счетной палаты РФ

В Счетной палате считают, что производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.

В этой связи в контрольном ведомстве видят системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен, говорится в экономическом мониторинге ведомства.

В ведомстве отметили, что «административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения».

Кроме этого, эксперты счетной палаты полагают, что производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что рост цен - следствие «беззубости государства».