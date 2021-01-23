Экономист Никита Кричевский считает, что рост цен - следствие «беззубости государства»

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23 января 2021, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Никита Кричевский, фото: twitter.com/nkrichevsky

Экономист и радиоведущий Никита Кричевский объяснил, почему, по его мнению растут цены на продукты в России. Он считает, что это следствие картелизации и монополизации производства.

Россияне, по мнению Кричевского, опять стали объектами манипулирования олигархов-аграриев. Они и так миллиарды зарабатывают, а быть "вменяемыми" при ухудшающейся ситуации в стране быть не хотят. При этом Кричевский не видит никаких предпосылок для повышения цен. Просто производители прикрываются разговорами о плановой экономике, о том, что "давайте Мишустин с Путиным нам тут ещё и цены на нефть будут регулировать".

"Рост цен — следствие, с одной стороны, неуемного и оголтелого зарабатывания денег крупнейшими холдингами, а с другой стороны, беззубости государства, которое не может привести их в чувство", — отметил экономист.

Какие товары и на сколько подорожают в 2021 году.