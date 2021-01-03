«Год был тяжелым», а что дальше? Какие товары и на сколько подорожают в 2021 году

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3 января 2021, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

«Год был тяжелым», сказал Путин в новогоднем обращении и пожелал счастья в наступившем, но многие россияне обещаниям уже не верят, тем более что факты – вещь упрямая. Какие же продукты и товары и на сколько подорожают в 2021 году?

Молочные продукты. С мая 2021 года начнет вводиться обязательная маркировка молочной продукции. Рост обещан «существенно ниже инфляции, по молоку мы не ожидаем роста более 1,8%», — заявил в сентябре министр промышленности Денис Мантуров. Отрасль оценивает эффект от маркировки как более значительный — до 30% в рознице.

Железнодорожные билеты. С 1 января тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 3,7%. Аналогичный рост будет и для СВ, купе и люксов.

Вывоз мусора. С 1 июля вырастут тарифы на вывоз отходов. В среднем по стране рост тарифов составит 4%, сообщил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

Жилищные платежи.Тарифы на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество и газ) в Москве в первом полугодии останутся неизменными, а с 1 июля вырастут в пределах 4,6%. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%, на столько же возрастет плата за соцнайм жилья, тариф на содержание жилого помещения увеличится на 4,6%.

Алкоголь. Минимальная стоимость 0,5 л водки — 243 рублей (+13 рублей); 0,5 л коньяка — 446 рублей (+13 рублей); 0,75 л игристого вина — 169 рублей (+5 рублей). Кроме того, на 2,85% подорожает полулитровая бутылка самых дешёвых бренди, кальвадоса и других дистиллятов — с 315 до 324 рублей.

Табак. Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты 1 января резко выросли на 20% вместо запланированных ранее 4%. Таким образом, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 рублей за 1000 штук до 2359 рублей, а акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей.

И это только те товары, где о росте цен можно говорить со 100% уверенностью, остальное - ну, сами знаете...