Симоньян заявила, что Instagram удалил ее пост о санкциях
10 февраля 2021, 15:22[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Instagram удалил ее публикацию, в которой она поделилась с подписчиками своими рассуждениями на тему санкций в отношении Российской Федерации.
Симоньян назвала свой пост "невиннейшим. "Карфаген должен быть разрушен", – подчеркнула главный редактор RT и добавила, что иностранные соцсети в России должны быть закрыты.
В удаленном посте Маргарита Симоньян призналась, что единственные санкции, которые могут сделать ей больно – "если ей запретят приезжать на ридненькую Кубань". Кроме того, журналист заметила, что будет страшно переживать, если ее лишат возможности иметь недвижимость в станице "в виде дедовской дачи у пыльной речки". "Все остальное мне, честно сказать, до гульфика", – заключила в публикации Симоньян.
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