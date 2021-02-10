Зампред Госдумы считает призывы к санкциям изменой родине

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10 февраля 2021, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Петр Толстой. Фото: сайт ГД

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой сравнил призывы к введению санкций против России с государственной изменой.

По его словам, призывы к санкциям, инструктажи с послами западных стран - это измена родине в идущей гибридной войне.

Парламентарий также считает, что попытки расшатать ситуацию в России изнутри с помощью уличных акций направлены на «прозападные элиты и на сидящую в соцсетях молодежь».

«Такие попытки обречены на неудачу. Их немногочисленные сторонники в России, на мой взгляд, исторически обречены», - сказал Толстой.

Ранее Петр Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кто такой Алексей Навальный.