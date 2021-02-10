Представитель Одинцовской больницы Гордеев рассказал подробности об инциденте с гибелью пациентов

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10 февраля 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пациент, фото: pixabay.com

Руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев подтвердил сбой в подаче кислорода в реанимационном отделении.

«В реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ», - пояснил он.

Гордеев отметил, что в момент инцидента никто из пациентов не пострадал. Однако два человека впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода, уточнил собеседник. Он добавил, что все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей.

Сейчас полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего.