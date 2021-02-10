Три человека погибли в подмосковной больнице из-за прекращения подачи кислорода
10 февраля 2021, 13:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в реанимации Никольской больницы в Одинцове погибли три человека из-за прекращения подачи кислорода.
«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», - пояснил он.
В правоохранительных органах отметили, что отключение кислорода произошло в отделении с коронавирусными пациентами. Ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было, уточнил он.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Выясняются детали случившегося.
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