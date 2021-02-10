Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2021, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ.

Согласно документу, в соответствии с принятыми изменениями, штраф за нарушения закона о «суверенном Рунете» может достигать 3 млн рублей.

Как отмечают авторы поправок, отсутствие в КоАП ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных вступившим в силу ФЗ, «как показала практика, формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей».

Штраф для граждан составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до миллиона рублей.

Кроме того, устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. За повторное нарушение граждане заплатят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица от полумиллиона до 700 тыс. рублей, юридические - от полутора до 3 млн рублей.

Ранее в Думе предложили обсудить идею предоставления блогерам статуса СМИ.