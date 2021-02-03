В Думе предложили обсудить идею предоставления блогерам статуса СМИ
3 февраля 2021, 19:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что добровольная регистрация блогеров в качестве СМИ повысит их юридическую защищенность и одновременно введет эту категорию граждан в правовое поле.
Парламентарий предлагает обсудить эту тему, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. По его словам, многие блогеры хотели бы иметь права и обязанности, сравнимые с журналистскими.
«Это выгодно и государству: ввести блогеров в правовое поле», - считает Горелкин.
Депутат отметил, что легализовать доходы блогер может и в качестве индивидуального предпринимателя, но он не может легализовать сам блог как платформу взаимодействия с государством и обществом.
Ранее сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев поддерживает введение штрафов за клевету в Интернете.
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