В Думе предложили обсудить идею предоставления блогерам статуса СМИ

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3 февраля 2021, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что добровольная регистрация блогеров в качестве СМИ повысит их юридическую защищенность и одновременно введет эту категорию граждан в правовое поле.

Парламентарий предлагает обсудить эту тему, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. По его словам, многие блогеры хотели бы иметь права и обязанности, сравнимые с журналистскими.

«Это выгодно и государству: ввести блогеров в правовое поле», - считает Горелкин.

Депутат отметил, что легализовать доходы блогер может и в качестве индивидуального предпринимателя, но он не может легализовать сам блог как платформу взаимодействия с государством и обществом.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев поддерживает введение штрафов за клевету в Интернете.