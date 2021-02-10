Путин поручил решить проблемы с зарплатами бюджетников

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10 февраля 2021, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 10 февраля, поручил подготовить решения по устранению проблем с зарплатами бюджетников.

«Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», - высказал он.

Путин отметил, что необходимо изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников не в среднем, а по конкретным специалистам. Ключевое требование - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, пояснил глава государства.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в России.