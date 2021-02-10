Путин поручил решить проблемы с зарплатами бюджетников
10 февраля 2021, 14:48[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 10 февраля, поручил подготовить решения по устранению проблем с зарплатами бюджетников.
«Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», - высказал он.
Путин отметил, что необходимо изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников не в среднем, а по конкретным специалистам. Ключевое требование - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, пояснил глава государства.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в России.
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