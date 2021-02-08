Песков заявил о поэтапном увеличении российских пенсий

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8 февраля 2021, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пенсионеры, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в стране. По его словам, «жить только прошлым невозможно».

«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо ещё работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», - высказал он.

Песков отметил, что необходимо «поэтапно принимать меры». Официальный представитель Кремля не исключает, что в девяностые годы «действительно было плохо».

«… сейчас пенсии выше. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие чёрные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят», - пояснил он.

Пресс-секретарь добавил, что, говоря о чёрных полосах, имеет в виду мировые экономические кризисы и глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия.

Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на «маленькие пенсии».