Песков заявил о поэтапном увеличении российских пенсий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в стране. По его словам, «жить только прошлым невозможно».
«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо ещё работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», - высказал он.
Песков отметил, что необходимо «поэтапно принимать меры». Официальный представитель Кремля не исключает, что в девяностые годы «действительно было плохо».
«… сейчас пенсии выше. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие чёрные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят», - пояснил он.
Пресс-секретарь добавил, что, говоря о чёрных полосах, имеет в виду мировые экономические кризисы и глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на «маленькие пенсии».