Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на «маленькие пенсии»

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7 февраля 2021, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарит Симоньян, фото: Kremlin Pool/ globallookpress.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призывает россиян не жаловаться на маленькие пенсии. По ее словам, люди забыли, как жили в 90-е годы.

«Когда сейчас говорят — пенсии маленькие ... Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» - высказал она в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

Однако пользователи, комментируя слова Симоньян, разделилась на два лагеря. Одни поддержали мнение журналистки, отметив, что она сказала «все правильно». Другие с иронией отреагировали на ее заявление, напомнив о правлении Ивана Грозного, блокадном Ленинграде и Великой отечественной войне.

Ранее в ПФР объяснили, почему некоторые россияне получили пенсию без индексации.