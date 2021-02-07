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Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на «маленькие пенсии»

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на «маленькие пенсии»
Маргарит Симоньян, фото: Kremlin Pool/ globallookpress.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призывает россиян не жаловаться на маленькие пенсии. По ее словам, люди забыли, как жили в 90-е годы.

«Когда сейчас говорят — пенсии маленькие ... Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» - высказал она в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

Однако пользователи, комментируя слова Симоньян, разделилась на два лагеря. Одни поддержали мнение журналистки, отметив, что она сказала «все правильно». Другие с иронией отреагировали на ее заявление, напомнив о правлении Ивана Грозного, блокадном Ленинграде и Великой отечественной войне.

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БА

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