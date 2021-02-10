Матвиенко сообщила, что вопрос о регистрации российской вакцины рассматривается в ЕС

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10 февраля 2021, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в настоящее время «почти 25 стран либо зарегистрировали у себя российские вакцины от коронавируса, либо находятся в стадии регистрации».

Председатель СФ отметила, что российские вакцины на сегодня доказали свою эффективность и безопасность, и напомнила, что президентом поставлена первоочередная задача обеспечить вакцинацию населения России.

«Вместе с тем мы понимаем важность международного сотрудничества и готовы поделиться знаниями и технологиями, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией в мире», - добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в мире выстроилась очередь для сотрудничества с РФ по вакцине от COVID-19.