В России выявили менее 15 тысяч новых случаев коронавируса

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10 февраля 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 4 012 710 человек. Об этом стало известно в среду, 10 февраля.

«За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни … 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 1441, Санкт-Петербурге – 1169, Московской области – 650, Нижегородской области – 456 и Воронежской области – 362.

Отмечается, что у каждого десятого человека в стране болезнь протекает бессимптомно.