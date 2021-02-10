Бывший министр энергетики С. Шматко и понятийный кузбасский уголь. Продолжение

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10 февраля 2021, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Еще в апреле прошлого года, а если быть точным, 17 числа, отдела журналистских расследований «АН» опубликовал материал под названием «Бывший министр энергетики Сергей Шматко и понятийный кузбасский уголь». В этой статье мы немного приоткрыли абсолютно не афишируемую роль бывшего министра энергетики Сергея Шматко в громком корпоративном конфликте в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Кратко напомним суть:

«В нашем распоряжении оказался «Договор о переуступке акции АО «Северный Кузбасс» между г-м Шматко С.И. и г-м Алексеевым К.Ю.» Так как мы пока еще работаем над подтверждением подлинности документа, будем говорить, что он был подписан 12.09.2018 года полными однофамильцами бывшего акционера и бывшего министра. В договоре фиксируется, что в данный момент акции принадлежат г-ну Миськову А.Ю., а «финальная конструкция сторонами согласована в виде 80% Шматко С.И. и 20% Алексеев К.Ю.» Далее в 20 пунктах описывается процедура того, как Алексеев К.Ю. буквально переписывает на Шматко С.И. 80% компании. Не продает, не взаимозачёт, а буквально отдаёт, «по понятиям».

Если документ подлинный, то можно предположить, что в процессе «переуступки» что-то где-то пошло не так, как планировалось, потому что в составе новых собственников Алексеева К.Ю. не наблюдается, наблюдаются только многомиллионные иски к нему». Пикантность ситуации усиливается тем, что Шматко в присутствии большого количества людей всегда называл Алексеева порядочным, очень надёжным человеком, подписывал ему благодарности, грамоты, а также доверял ряд неформальных поручений в отношении контролируемого Шматко холдинга Артпол, которые Алексеев всегда выполнял безупречно.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что с момента публикации ничего не изменилось, вернее, положение Алексеева К.Ю. еще больше ухудшилось в официальном правовом поле. Так, 23 июня 2020 года, судебная коллегия 7-го ААС в составе Виктории Сухотиной, Натальи Марченко и Дениса Ярцева подтвердила законность решения АС Кемеровской области по спору АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» с его генеральным директором и председателем совета директоров. Ранее первая инстанция обязала их выплатить предприятию 400 млн руб. (дело № А27-22609/2019).

Интересным моментом в этой истории является факт, что выплаты, которые АО Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляла в пользу Алексеева К.Ю., последний переводил на указанные Шматко С.И. счета, и указанные действия никогда не вызывали у Шматко С.И. нареканий.

Также, судя по имеющимся в редакции сведениям, весьма странную и загадочную роль в этой неприглядной истории возможного обмана г-на Алексеева сыграл бывший сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Обещания, которые он многократно давал г-ну Алексееву урегулировать возникшие проблемы, так и не выполнены. Может быть, бывший депутат-сенатор-политик привык так поступать, долго тренировавшись на наивных избирателях? Особую оригинальность этой ситуации добавляет тот факт, что г-н Беляков давал эти обещания в кабинете известного православного предпринимателя - учредителя телеканала Царьград и руководителя нового общественного движения с таким же названием Константина Малофеева в присутствии последнего.

Никаких комментариев от специального представителя Президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Ивановича Шматко в «АН» на сегодняшний день не поступало.

Мы в ближайшее время планируем взять интервью у нового владельца АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - Президента группы ТАЛТЭК Юрия Кочеринского по вопросу особенностей так называемого приобретения им данного предприятия у членов семьи Алексеева К.Ю. при посредничестве упомянутых в нашем журналистском расследовании лиц.

Редакция продолжит следить за этой историей и информировать о ее развитии читателей.