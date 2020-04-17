Бывший министр энергетики Сергей Шматко и понятийный кузбасский уголь

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17 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В распоряжении отдела журналистских расследований «АН» оказались интересные документы, которые по иному заставляют взглянуть на громкий корпоративный конфликт в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и на роль в этом конфликте бывшего министра энергетики Сергея Шматко.

Официальная версия событий на сегодняшний день выглядит так:

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - это две шахты «Березовская» и «Первомайская», являющимися градообразующими для города Березовский Кемеровской области. На эти шахты приходится 1/3 всех добываемых в Кемеровской области коксующихся углей (уголь, используемый для производства стали). В состав АО входит также обогатительная ​фабрика «Северная».

В 2017 году «Северный Кузбасс» добыл 1,4 млн т угля, выручка компании составила 7,4 млрд руб., рыночная цена по уровню EBITDA составляла около 12 млрд руб.

В январе 2015 года ArcelorMittal, которой принадлежала АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», продала угледобывающий актив ООО «Национальная топливная компания» за 1,5 млрд. рублей. Бенефициар ООО «Национальная топливная компания» - бывший директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Константин Алексеев. 98,64% акций ArcelorMittal ещё осенью 2014 года перевела «Kuzbass Holdings B. V.» в Нидерландах. А с декабря 2016 года всё та же доля акций числилась уже за гонконгской компанией «Kusbas Holding Limited».

В августе 2018 владельцем этих акций стал Александр Миськов, купив их за…9,5 млн рублей. Рыночная цена пакета акций на то время составляла 10 222 063 000 рублей. Александр Миськов, бывший замруководителя департамента финансового контроля и аудита Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2005 году был арестован за получение взятки и осужден на 7 лет лишения свободы.

Председатель совета директоров АО «Северный Кузбасс» Константин Алексеев публикует видеообращение к президенту России с просьбой помочь в борьбе с «рейдерским захватом» предприятия. В ролике он прямо обвинил в организации захвата экс-министра энергетики Сергея Шматко. Официальный представитель Шматко (сейчас он спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики) заявил, что это видеообращение «является фейком».

Практически сразу после этого Алексеев идёт на попятную: «Я где-то что-то говорил, но это видео смонтировано и направлено на мою дискредитацию. Я долгое время находился на лечении за границей, а меня таким образом пытались поссорить с моим лучшим другом Сергеем Ивановичем, у которого я когда-то работал в Министерстве энергетики», - заявил он СМИ, но три видеоролика о роли Шматко в рейдерском захвате до сего дня по-прежнему висят в ютубе на аккаунте «Константин Алексеев».

В середине января 2019 арбитражный суд Кемеровской области признает недействительной сделку о продаже контрольного пакета акций угольной компании «Северный Кузбасс» гражданину Москвы Александру Миськову и постановляет истребовать пакет акций из незаконного владения.

С марта 2019 года владельцем АО "УК Северный Кузбасс" является АО "ТАЛТЭК", которое приобрело 98,64% акций угледобывающего предприятия. Юридические интересы нового владельца представляет коллегия адвокатов "Регионсервис", и её сопредседатель Сергей Учитель отмечал в мае 2019, что коллегии "еще предстоит серьезная работа по проверке финансово-хозяйственной деятельности предыдущего менеджмента и собственника, управлявших активом с 2015 года. По итогам проверок я бы не исключал предъявления многомиллионных исков о взыскании убытков и возбуждения уголовных дел».

В начале февраля 2020 года Арбитраж Кемеровской области удовлетворил иск АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» к бывшему генеральному директору Василию Куренному и бывшему председателю совета директоров Константину Алексееву. Ответчиков обязали выплатить солидарно свыше 400,484 млн рублей убытков, которые возникли из-за перечисления денежных средств, фигурирующих как дивиденды, в адрес главы совета директоров Константина Алексеева.

Повторим, это краткий дайджест громкого корпоративного конфликта в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Отдел журналистских расследований «АН» сейчас проверяет поступившую к нам информацию о роли в этом конфликте бывшего министра энергетики Сергея Шматко.

Прежде чем рассказать о том, какие документы оказались в распоряжении отдела журналистских расследований «АН», заметим, что уже в 2018 году, говоря о роли Александра Миськова в покупке акций, СМИ не сомневались, что «при более детальном знакомстве с делом о корпоративном скандале в компании "Северный Кузбасс" вскрылись удивительные факты. Оказывается, все, те, кто сегодня воюют за это лоскутное "одеяло", под которым скрываются две шахты и обогатительная фабрика, не только хорошо знакомы друг с другом, но длительное время работали в Министерстве энергетики именно в то время, когда ведомством руководил Сергей Шматко», – писало сетевое издание «Общероссийская общественно-политическая электронная газета The Moscow Post». Сейчас вместо статьи «Дети "лейтенанта" Шматко передрались» сайт The Moscow Post выдает ошибку 404, но её следы в интернете остались здесь и здесь. Кстати говоря, рассказывают в удаленной статье и про видеоролики с аккаунта «Константин Алексеев»: «В этом ролике раскрывают и самую «страшную» тайну Сергея Шматко: почему самый крупный холдинг Шматко называется Арт-Пол? Отгадка простая: так зовут внуков Шматко — Артем и Полина».

Теперь к документам. В нашем распоряжении оказался «Договор о переуступке акции АО «Северный Кузбасс» между г-м Шматко С.И. и г-м Алексеевым К.Ю.» Так как мы пока еще работаем над подтверждением подлинности документа, будем говорить, что он был подписан 12.09.2018 года полными однофамильцами бывшего акционера и бывшего министра. В договоре фиксируется, что в данный момент акции принадлежат г-ну Миськову А.Ю., а «финальная конструкция сторонами согласована в виде 80% Шматко С.И. и 20% Алексеев К.Ю.» Далее в 20 пунктах описывается процедура того, как Алексеев К.Ю. буквально переписывает на Шматко С.И. 80% компании. Не продает, не взаимозачёт, а буквально отдаёт, «по понятиям». Кстати говоря, про Миськова А.Ю., кроме как в начале, больше в тексте договора ни слова, что косвенно подтверждает версию The Moscow Post.

Если документ подлинный, то можно предположить, что в процессе «переуступки» что-то где-то пошло не так, как планировалось, потому что в составе новых собственников Алексеева К.Ю. не наблюдается, наблюдаются только многомиллионные иски к нему. И как мы уже говорили в самом начале, публично в этом противостоянии Шматко С.И. участия не принимает. Но и мы только в начале своего расследования…