В Салехарде владелец магазина завысил цены на продукты почти в три раза

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10 февраля 2021, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Владелец продуктового магазина в столице Ямало-Ненецкого АО завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи на 286%.

Это стало известно после проверки, организованной прокуратурой региона. Надзороное ведомство проверило несколько продуктовых магазинов в Салехарде и выявило факт завышения цен практически в три раза.

Прокурор округа возбудил административное дело в отношении индивидуального предпринимателя. В итоге коммерсанту назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на продукты в феврале.