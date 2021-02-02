Эксперты прогнозируют рост цен на продукты в феврале
2 февраля 2021, 17:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В феврале темпы роста цен в России составят 5,5% в годовом выражении. При этом многие эксперты считают, что инфляция достигнет своего пика, а затем начнет замедляться.
Аналогичный прогноз о том, что пиковые значения инфляции ожидаются в феврале, представил Банк России. По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее.
Правительство решило исправить ситуацию с помощью административных мер. В частности, были заключены соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.
Ранее сообщалось, что за год цены на продукты выросли на 40%.
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