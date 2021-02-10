Российские пенсионеры вошли в группу с приоритетом первого уровня по вакцинации от COVID-19
10 февраля 2021, 09:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко расширил перечень граждан, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь.
В группу с приоритетом первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.
Самому старшему пенсионеру, прошедшему вакцинацию, недавно исполнилось 104 года. Также прививки получили девять пенсионеров старше 100 лет, 338 человек 90 лет, 4 тыс. человек старше 60 лет.
Ранее к приоритетной группе для получения прививок уже были отнесены работники медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.
Ранее глава Минздрава заявил, что COVID-19 в России отступает.
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