Российские пенсионеры вошли в группу с приоритетом первого уровня по вакцинации от COVID-19

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10 февраля 2021, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко расширил перечень граждан, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь.

В группу с приоритетом первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Самому старшему пенсионеру, прошедшему вакцинацию, недавно исполнилось 104 года. Также прививки получили девять пенсионеров старше 100 лет, 338 человек 90 лет, 4 тыс. человек старше 60 лет.

Ранее к приоритетной группе для получения прививок уже были отнесены работники медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.

Ранее глава Минздрава заявил, что COVID-19 в России отступает.