Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает
5 февраля 2021, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 5 февраля, заявил, что коронавирус нового типа в стране отступает. Число заболевших COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%.
Михаил Мурашко, однако, обратил внимание на то, что количество граждан, зараженных коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, в настоящий момент по-прежнему остается высоким – почти 800 тысяч человек.
Глава Министерства здравоохранения также обратил внимание на то, что в стране уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.
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