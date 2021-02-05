Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает

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5 февраля 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 5 февраля, заявил, что коронавирус нового типа в стране отступает. Число заболевших COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%.

Михаил Мурашко, однако, обратил внимание на то, что количество граждан, зараженных коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, в настоящий момент по-прежнему остается высоким – почти 800 тысяч человек.

Глава Министерства здравоохранения также обратил внимание на то, что в стране уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.