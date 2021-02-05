ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 5 февраля, заявил, что коронавирус нового типа в стране отступает. Число заболевших COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%.

Михаил Мурашко, однако, обратил внимание на то, что количество граждан, зараженных коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, в настоящий момент по-прежнему остается высоким – почти 800 тысяч человек.

Глава Министерства здравоохранения также обратил внимание на то, что в стране уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.

ЕТ

В мире

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью