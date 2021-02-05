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Мишустин заявил, что Россия готова оказывать странам ЕАЭС помощь в вакцинации

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин заявил, что Россия готова оказывать странам ЕАЭС помощь в вакцинации
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии.

Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения. Мишустин добавил, что РФ готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам.

Кроме этого, российский премьер-министр призвал принимать и другие меры по предотвращению распространения инфекции и созданию условий для безопасного пассажирского сообщения внутри союза.

Ранее Мишустин предупредил об угрозах для страны без собственных цифровых платформ.

ДВа

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