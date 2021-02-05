Мишустин предупредил об угрозах для страны без собственных цифровых платформ

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5 февраля 2021, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Глава правительства России Михаил Мишустин считает, что пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере.

По его словам, страны, не имеющие своих цифровых платформ, «рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений». Об этом российский премьер-министр заявил на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Он также отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.