Мишустин предупредил об угрозах для страны без собственных цифровых платформ
5 февраля 2021, 09:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Глава правительства России Михаил Мишустин считает, что пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере.
По его словам, страны, не имеющие своих цифровых платформ, «рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений». Об этом российский премьер-министр заявил на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.
Он также отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.
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