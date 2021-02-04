Мишустин примет участие в Евразийском межправительственном совете в Алма-Ате
4 февраля 2021, 10:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Форум состоится 5 февраля в Алма-Ате.
В ходе заседания главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят деятельность ЕАЭС, в том числе вопросы функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов.
По словам Мишустина, ЕАЭС «работает достаточно активно». Глава российского правительства ответил, что в настоящее время реализуются «все заявленные четыре основных свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов».
Ранее сообщалось, что роуминг в рамках ЕАЭС могут отменить к 2025 году.
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