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Мишустин примет участие в Евразийском межправительственном совете в Алма-Ате

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мишустин примет участие в Евразийском межправительственном совете в Алма-Ате
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Форум состоится 5 февраля в Алма-Ате.

В ходе заседания главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят деятельность ЕАЭС, в том числе вопросы функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов.

По словам Мишустина, ЕАЭС «работает достаточно активно». Глава российского правительства ответил, что в настоящее время реализуются «все заявленные четыре основных свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов».

Ранее сообщалось, что роуминг в рамках ЕАЭС могут отменить к 2025 году.

ДВа

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