Роуминг в рамках ЕАЭС могут отменить к 2025 году

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3 февраля 2021, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Роуминг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется отменить к 2025 году.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева, основой свободного общения станет «Справедливый тариф», то есть тариф «Как дома». Он отметил, что это ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей.

«Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф, это свобода общения во всех отношениях», - пояснил Шаккалиев.

Тем не менее, трудовой мигрант не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая, к примеру, в России. Для таких граждан ЕАЭС планируется устанавливать временное ограничение - месяц.

«Если превышаешь срок - покупай российскую симку, это логично», - добавил Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что между Россией и Белоруссией до конца 2021 года продлен сниженный роуминг.