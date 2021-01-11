Между Россией и Белоруссией до конца 2021 года продлен сниженный роуминг
11 января 2021, 17:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Опытный период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между Россией и Белоруссией продлен до 31 декабря 2021 года.
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с 30 – это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Сообщается, что продление срока действия сниженных тарифов подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы.
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