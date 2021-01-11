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Между Россией и Белоруссией до конца 2021 года продлен сниженный роуминг

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Между Россией и Белоруссией до конца 2021 года продлен сниженный роуминг
Фото: pixabay.com

Опытный период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между Россией и Белоруссией продлен до 31 декабря 2021 года.

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с 30 – это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.

Сообщается, что продление срока действия сниженных тарифов подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы.

ДВа

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